Прямолинейная Илона Гвоздева рассказала об изменениях в своей жизни

Как сообщает Politeka.net, Илона Гвоздева хоть больше и не является участницей проекта "Танцы со звездами", зато пристально следит за происходящим на главном паркете страны. В следующем выпуске она станет приглашенным судьей проекта.

А пока зрители ждут ее появления на проекте, Илона Гвоздева сообщила в Instagram о тяжелом периоде в ее жизни.

Гвоздева отметила, что ей трудно подобрать слова, ей настолько больно и трудно, что она не знает, как правильно начать рассказывать о том, что произошло. Собравшись с силами, Илона призналась, что ее студия танцев закрывается.

"Это будто у тебя отобрали кусочек сердца. Моя студия танцев закрывается. И больше я никогда не хочу открывать студию, я просто не переживу такого стресса", - рассказала танцовщица.

Как рассказала Гвоздева, около пяти лет назад она ехала по Вишневому и заехала не в тот проулок. Там она увидела двухэтажное помещение с надписью "Аренда". Еще будучи маленькой девочкой танцовщица мечтала о своей студии, где будет много света, тепла и уюта, где сможет обучать малышей танцам. И вот эта студия случайно нашлась - словно сама судьба привела ее на эту улицу.

Она сразу поняла, что именно тут будет ее студия и она сможет воплотить свою мечту в реальность. Ей удалось сделать внутри ремонт. Даже, когда в нее никто не верил она сумела открыть студию, а через 2 года там уже училось 200 учеников.

Причину закрытия танцевальной студии Илона Гвоздева не назвала.

Напомним, Гвоздева раскритиковала наряды популярных участников "Танців з зірками".

Как Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" пустилась в пляс на кухне, наслаждаясь выходным.

Также Politeka писала, что Гвоздева рассказала о самой "обласканной" паре на "Танцях з зірками".