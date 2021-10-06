Известная балерина Екатерина Кухар поставила точку в конфликте с Илоной Гвоздевой, который возник на "Танцях з зірками".

Как сообщает Politeka.net, известная украинская балерина Екатерина Кухар решила поставить точку в конфликте, который возник у нее с Илоной Гвоздевой.

На прошлом эфире "Танців з зірками" Илона была приглашенной четвертой судьей. В ходе эфира танцовщица обратилась к постоянной судье Екатерине Кухар с просьбой не использовать балетную терминологию при оценке бального танца одной из пар участников. На это балерина ответила довольно резко: "Там, где ты училась, я преподаю".

Теперь же, когда новость о конфликте между двух судей "Танців з зірками" растиражировали, Екатерина решила поставить точку. В своих сторис она выложила фото Гвоздевой и написала один из заголовков и свой ответ на это:

"Илона Гвоздева рассказала о новом опыте судейства в "Танцях з зірками" и конфликте с Екатериной Кухар. А я даже и не подозревала, что у нас конфликт. А он есть?".

Напомним, Гвоздеву прорвало после конфликта с Кухар на "Танцях з зірками", высказала все, что накипело: "Идиоты...".

Как сообщала Politeka, Гвоздева посмеялась над внешним видом судьи "Танців з зірками" Чмерковского: "Гнездо глухаря".

Также Politeka писала, что Гвоздева сделала откровенное заявление после ссоры с Кухар на "Танцях з зірками": "Не буду юлить...".