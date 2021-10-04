Хореограф Илона Гвоздева поделилась впечатлениями от пятого эфира "Танців з зірками" после ссоры с Екатериной Кухар

Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева стала приглашенной судьей на пятом эфире "Танців з зірками". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Хореограф во время эфира поссорилась с постоянной судьей, примой-балериной Екатериной Кухар. Илона попросила не использовать Катю балетную терминологию при оценке бального танца Станислава Горуна и Преапа Даниэлла. Кухар резко ответила на замечание:

"Там, где ты училась, я преподаю".

Уже после эфира Илона опубликовала в Инстаграм впечатления о пятом эфире "Танців з зірками".

"Хочу написать пост о пятом эфире, пока еще голова и сердце наполнены эмоциями и мыслями. Когда Владимир Завадюк пригласил меня в жюри это была неожиданность, но не буду юлить, я обрадовалась, потому что после победы на "Танцях з зірками" как и каждому опытному танцовщику на этом паркете - я хотела больше !!!.

Скажу вам честно - быть членом жюри ОЧЕНЬ ТРУДНО:

- это ответственность

- это давление с стороны участников и со стороны зрителей

- это стресс больше, чем на паркете

- это волнение не только за свою пару, когда ты танцуешь, а сразу за ВСЕХ участников

- это страх не оправдать надежды зрителей и ожиданий участников

- это страх остаться честным с собой, своими мыслями и быть справедливой к участникам проекта

- это сплошной адреналин

- это прямой эфир", - написала Гвоздева.

Фанаты начали комментировать публикацию Илоны:

"Илоночка , вы когда танцуете на вас хочется смотреть это красиво и это ваш мир. Но в судьи вам не надо, это не ваше", "Вы звезда, но не "та", которая вчера так позорила своих вчерашних коллег. Работайте над своей речью, эмоциями и будьте похожи сама на себя", "Уважаю Вас как танцовщицу, но в жюри Вам делать пока нечего. Мое мнение: пока не доросли до профессионального уровня остальных членов жюри. Извините".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" приняла радикальное решение, история закончена

А еще Politeka писала, что прямолинейная Илона Гвоздева разнесла новые "Танці з зірками"

Также Politeka сообщала, что Гвоздева раскритиковала наряды популярных участников "Танців з зірками"



