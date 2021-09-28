Украинский хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева дала советы украинкам
Известная артистка после ухода из шоу продолжает заниматься танцами, а также активно ведет свою страничку в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Сейчас на танцовщицу подписаны 319 тысяч пользователей сети в Инстаграм.
Известно, что Илона Гвоздева находится в счастливом браке с Иваном Хомячуком. У пары двое детей - дочь Рия и сын Доминик. Нередко к звезде обращаются украинки, и спрашивают совета в личной жизни.
Так, в одном из сторис к хореографу обратилась женщина с вопросом о том, как уйти от семейного тирана.
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"Думаю, в этой ситуации без психолога не разобраться, но продолжать жить в такой семье - это точно вред себе. Бегите из таких отношений", - откровенно ответила артистка.
Также Илона Гвоздева рассказала, счастлива ли она.
"Глобально да, но всегда есть нюансы, над которыми я работаю, чтобы обрести спокойствие и стать еще счастливее", - рассказала артистка.
Отметим, Илона Гвоздева ранее обратилась к украинкам, где призвала не быть "удобными женщинами" в ущерб себе.
"Нужно больше прислушиваться к себе и своим желаниям", - поделилась хореограф.
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