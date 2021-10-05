Известная балерина Екатерина Кухар поделилась яркими фото с закулисья своего выступления

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась в своем Instagram яркими кадрами, на которых позирует в образе Кармен из спектакля.

Похоже, снимки Катя сделала после представления, на них она позирует с множеством букетов от благодарных зрителей. Перед камерой артистка появилась в сценическом наряде – пачке, пуантах и необычном украшении на голове. Волосы балерины зачесаны в строгую прическу, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к публикации Кухар написала: "С сегодняшнего дня встречаюсь с вами в образе Кармен!", а также добавила расписание своих выступлений на ближайшие дни.

Поклонники тут же принялись комментировать снимки артистки: "И в Мариуполе ждём Вас с нетерпением", "А как же Львов?", "Красотка", "Браво! Ведь, вы, Катя, окружены цветами благодарных поклонников, по белому завидую им. Мечтаю оказаться на их месте. Знаю, Вы будете в Харькове", "Великолепная, прелесть", "Один цветочек среди моря цветов".

Напомним, Кухар превратилась в настоящую злодейку, покорив жену Монатика: "Тотальный восторг".

Как сообщала Politeka, Судья "Танців з зірками" Кухар неожиданно заговорила об уходе: "Буду скучать".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" в своем кабинете похвасталась приятной новостью: "Без преувеличения...".