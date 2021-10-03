Знаменитая украинская прима-балерина Екатерина Кухар превратилась в известную злодейку для нового эфира «Танців з зірками»

Судья популярного танцевального шоу поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Новый эфир «Танців» посвящен вечеру кино. По такому поводу участникам и судьям предстоит примерить на себя запоминающиеся образы из кинематографа. Кухар не стала исключением. Как выяснилось, балерина преобразилась в эффектную антагонистку «Диснея» Круэллу Де Виль.

Кухар опубликовала видео, в начале которого показала себя в простом повседневном образе. Однако, буквально через секунду балерина уже позировала перед камерой в пиджаке с «далматинцевым» принтом, высоких кожаных перчатках и с пышным париком характерных черно-белых волос злодейки. Образ дополнил яркий макияж с красной помадой.

«— Я начинаю припоминать, что ты иногда не знала меры…

— Значит, ты точно помнишь, как со мной весело!», - подписала кадры Кухар.

Ее образ впечатлил жену Дмитрия Монатика Ирину.

«Тотальный восторг», -написала она.

Поклонники Екатерины также отреагировали на ее пост.

«Вау», «Огонь», «Какая Вы красивая!», «Вот это перевоплощение», «Талантливому артисту все образы к лицу», «Шикарный образ!!!! Ждём вариацию в балете на эту тему)», - пишут люди.

Напомним, судья "Танців з зірками" Кухар неожиданно заговорила об уходе.

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в своем кабинете похвасталась приятной новостью.

Также Politeka писала, что Кухар раскрыла условия своего райдера и обескуражила зарплатой примы-балерины.