Знаменитая украинская прима-балерина Екатерина Кухар превратилась в известную злодейку для нового эфира «Танців з зірками»
Судья популярного танцевального шоу поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Новый эфир «Танців» посвящен вечеру кино. По такому поводу участникам и судьям предстоит примерить на себя запоминающиеся образы из кинематографа. Кухар не стала исключением. Как выяснилось, балерина преобразилась в эффектную антагонистку «Диснея» Круэллу Де Виль.
Кухар опубликовала видео, в начале которого показала себя в простом повседневном образе. Однако, буквально через секунду балерина уже позировала перед камерой в пиджаке с «далматинцевым» принтом, высоких кожаных перчатках и с пышным париком характерных черно-белых волос злодейки. Образ дополнил яркий макияж с красной помадой.
«— Я начинаю припоминать, что ты иногда не знала меры…
— Значит, ты точно помнишь, как со мной весело!», - подписала кадры Кухар.
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Ее образ впечатлил жену Дмитрия Монатика Ирину.
«Тотальный восторг», -написала она.
Поклонники Екатерины также отреагировали на ее пост.
«Вау», «Огонь», «Какая Вы красивая!», «Вот это перевоплощение», «Талантливому артисту все образы к лицу», «Шикарный образ!!!! Ждём вариацию в балете на эту тему)», - пишут люди.
Напомним, судья "Танців з зірками" Кухар неожиданно заговорила об уходе.
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" в своем кабинете похвасталась приятной новостью.
Также Politeka писала, что Кухар раскрыла условия своего райдера и обескуражила зарплатой примы-балерины.