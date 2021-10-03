Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар заговорила о своём уходе со сцены

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной театра оперы и балета. Также она является уже несколько сезонов судьей популярного шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз Екатерина Кухар поделилась новым контентом на своей странице в Инстаграм. Недавно она выступала на сцене театра оперы и балета в двух городах, сначала в Полтаве, а потом в Харькове.

После выступления в Полтаве артистку засыпали множеством цветов.

Также, Екатерина Кухар выступила на сцене театра вместе со своим мужем - известным танцором - Александром Стояновым. Они в отношениях уже более 12 лет, и только в 19-ом году сыграли свадьбу. Сейчас супруги воспитывают двоих детей - сына Тимура и дочь Анастасию.

После выступления в Харькове, Екатерина Кухар заговорила об уходе со сцены.

"Уверена, что по окончанию сценическо-танцевальной деятельности буду скучать...", — призналась балерина.

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