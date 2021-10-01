Партнер и муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" Александр Стоянов показал, на что идет ради красотки-супруги
Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар является звездой украинского балета. Прима-балерина также судит проект "Танці з зірками", а также руководит КГХУ. Не забывает Екатерина, как и супруг, и об Инстаграм, где парочка делится всем интересным.
На новом фото, которое опубликовал Стоянов в Инстаграм, можно увидеть Екатерину на сцене. Александр тоже был там, но лежал на полу, чтобы сделать фотографию с нужного ракурса.
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Сначала носишь любимую приму на руках три акта, сотни раз за спектакль поднимаешь партнершу к звёздам и приземляешь на грешную сцену…. еще и свои вариации танцуешь)).
А после спектакля ещё и выступаешь контент-криэйтором в самых чудных позах, чтоб у любимой @ekaterinakukhar_official были самые лучшие фотки для вас.
Она бы на такие подвиги ради меня не пошла бы…)))
Может пойдет на другой))
Я вот точно знаю, что под конец, мои поясница, ноги и плечи требуют массажа!
Так что в честь дня балета, Катерина, надеюсь и жду подарков", - написал Стоянов.
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