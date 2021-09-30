Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар откровенно рассказала о ненависти и негативе, с которым сталкиваются успешные люди
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась размышлениями в новом посте на своей странице в Инстаграм. В публикации Кухар отметила, что помимо тяжелого труда, бессонных ночей и постоянных переживаний многие успешные люди сталкиваются еще и с негативом со стороны других.
«За ним (успехом – прим. ред) часто стоят и хейт, и палки в колёса, и смена ориентиров единомышленников…Так сказать, не одними угрозами едиными. Есть такая категория людей, которым плохо, когда другим хорошо…))) Но к счастью, счастливее и успешнее от этих пакостей они не становятся!», - написала Екатерина.
Она добавила, что считает главным залогом успеха партнерство. А вот «диктаторские методы» никогда не помогают завоевать любовь и уважение, отметила балерина.
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«И дело не в том, какую должность и какой статус на социальной лестнице занимает человек.
Дело в его сущности!», - эмоционально подытожила пост Кухар.
Эту публикацию танцовщица сопроводила своими черно-белыми фото, на которых она предстала в задумчивом образе.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» похвасталась подарками от преданных поклонников.
Как сообщала Politeka, Влад Яма удивил неожиданной выходкой с Кухар на «Танцях з зірками».
Также Politeka писала, что Суровцев после вылета из "Танців з зірками" припомнил Кухар ее выходку.