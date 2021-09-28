Известный украинский хореограф Влад Яма устроил зажигательные танцы с балериной Екатериной Кухар на «Танцях з зірками»
Танцор порадовал поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Прошедший в выходные выпуск «Танців з зікрами» был посвящен латинским танцам. Как это часто бывает на проекте, продемонстрировать яркие наряды и танцевальные движения смогли не только участники, но и звездные судьи.
В этот раз ведущие предложили им станцевать известный во всем мире танец Macarena. Судьи с удовольствием приняли вызов. Так, Макс Чмерковский танцевал с приглашенной судьей Сантой Димопулос, а Влад Яма – с Екатериной Кухар. Танцоры не сдерживали себя в движениях, и явно отрывались по полной, а в конце Яма неожиданно схватил Кухар и наклонил ее, будто в танго.
Стоит отметить, что Кухар эффектно выделялась на фоне остальных судей благодаря неоново-зеленому платью, состоящему из сплошных волн полупрозрачной ткани.
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«Macarena». Танцуют все. Листайте!», - подписал кадры Яма.
Его поклонники тут же отреагировали.
«Владик быстро ориентировался в паре с Кухар», «Огонь», «Очень жду Вас в Харькове», «Люблю», «Красивые», - пишут люди.
Напомним, Кухар едва не оседлала Влада Яму за кулисами, кадры уже в сети.
Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу.
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, как развлекается с женой в джакузи.