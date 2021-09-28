Известный украинский хореограф Влад Яма устроил зажигательные танцы с балериной Екатериной Кухар на «Танцях з зірками»

Танцор порадовал поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Прошедший в выходные выпуск «Танців з зікрами» был посвящен латинским танцам. Как это часто бывает на проекте, продемонстрировать яркие наряды и танцевальные движения смогли не только участники, но и звездные судьи.

В этот раз ведущие предложили им станцевать известный во всем мире танец Macarena. Судьи с удовольствием приняли вызов. Так, Макс Чмерковский танцевал с приглашенной судьей Сантой Димопулос, а Влад Яма – с Екатериной Кухар. Танцоры не сдерживали себя в движениях, и явно отрывались по полной, а в конце Яма неожиданно схватил Кухар и наклонил ее, будто в танго.

Стоит отметить, что Кухар эффектно выделялась на фоне остальных судей благодаря неоново-зеленому платью, состоящему из сплошных волн полупрозрачной ткани.

«Macarena». Танцуют все. Листайте!», - подписал кадры Яма.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Владик быстро ориентировался в паре с Кухар», «Огонь», «Очень жду Вас в Харькове», «Люблю», «Красивые», - пишут люди.

Напомним, Кухар едва не оседлала Влада Яму за кулисами, кадры уже в сети.

Как сообщала Politeka, судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" показал, как развлекается с женой в джакузи.