Судья "Танців з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилией показал, как проводит время в джакузи

Как пишет Politeka.net, Влад Яма и Лилия уже более 10 лет вместе, хотя женились только в 2015 году. У пары есть сын Леон, которого раньше семья не показывала, а сейчас мальчик часто мелькает с родителями. Влад и Лилия активно развивают в Инстаграм блоги, где делятся с украинцами самым интересным.

На новых фото парочка сидела в джакузи. В руках у Влада и Лилии было шампанское.

"ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Уже третий день не можем забрать ребенка из Kids Club

Персонал - очень приветливый, еда - вкусная, СПА - замечательный, бассейнов - множество, а вот сына практически не видим

Хотя в таком номере невозможно было бы устроить себе «романтик»

Но кто же фотографировал?", - написал Влад.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасны, побольше таких романтических дней в вашу жизнь", "Красивые фото. Думаю шо телефон положили на штатив, настроили кадр, ну и нажимал на пультик", "Это Кухар 100% фоткала !!!!".

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" заговорил о том, что делает его счастливым

А еще Politeka сообщала, что жена Влада Ямы рассказала о неприятностях с мужем в день свадьбы

Также Politeka писала, что жена Влада Яма из "Танців з зірками" возмутила видом на серьезном мероприятии



