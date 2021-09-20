Знаменитый украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вместе с красоткой-женой стали гостями престижной премии

Известный ведущий уже много лет женат на красотке Лилиане, с которой он часто появляется на разных мероприятиях, пишет Politeka.net.

В этот раз артист вместе с супругой побывал на церемонии награждения "Национальная легенда Украины". На мероприятии награждают граждан (военных, медиков, ученых, учителей и так далее) за выдающиеся личные заслуги перед Украиной.

Влад Яма по такому важному случаю надел костюм с бабочкой, а Лилиана пришла в розовом платье с длинным шлейфом.

"Премия «Национальная Легенда Украины». Неописуемая гордость, уважение и слезы ... 🇺🇦", - написал Влад Яма.

За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Некоторым показалось, что Лилиана неуместно надела короткое платье для серьезного мероприятие.

"Какой неуместный наряд у вашей жены для такого мероприятия, капец. Оделась, как на именины. 😂😂😂😂😂😂", "😍😍🔥", "Нас, наверное, заблокируют. Вас за сообщение, меня - за лайк😂 Как неуместно в данном случае", - написали пользователи сети.

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