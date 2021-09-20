Знаменитый украинский хореограф, ведущий и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вместе с красоткой-женой стали гостями престижной премии
Известный ведущий уже много лет женат на красотке Лилиане, с которой он часто появляется на разных мероприятиях, пишет Politeka.net.
В этот раз артист вместе с супругой побывал на церемонии награждения "Национальная легенда Украины". На мероприятии награждают граждан (военных, медиков, ученых, учителей и так далее) за выдающиеся личные заслуги перед Украиной.
Влад Яма по такому важному случаю надел костюм с бабочкой, а Лилиана пришла в розовом платье с длинным шлейфом.
"Премия «Национальная Легенда Украины». Неописуемая гордость, уважение и слезы ... 🇺🇦", - написал Влад Яма.
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Остановилось сердце известного актера, поклонники и коллеги разбиты горем: "Чудо-мужчина"
Беда настигла Комарова из "Мир наизнанку" за тысячи километров от Украины: "Все произошло мгновенно..."
Эктор Хименес-Браво, покинувший Украину, взвыл от разочарования: "Абсолютно не понравилось"
За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Некоторым показалось, что Лилиана неуместно надела короткое платье для серьезного мероприятие.
"Какой неуместный наряд у вашей жены для такого мероприятия, капец. Оделась, как на именины. 😂😂😂😂😂😂", "😍😍🔥", "Нас, наверное, заблокируют. Вас за сообщение, меня - за лайк😂 Как неуместно в данном случае", - написали пользователи сети.
Напомним, жена Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, что ей довелось делать в прямом эфире с Писанкой
А еще Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" не сдержал чувств перед эффектной женой
Также Politeka сообщала, что Влад Яма организовал жене обещанные Мальдивы, но украинские