Судья шоу "Танці з зірками" и известный хореограф Влад Яма рассказал о терапии, на которую недавно решился

Как передает Politeka.net, Влад Яма является популярным танцором и хореографом. Он прославился своим участием на шоу "Танці з зірками", после чего стал судьей этого проекта. Сам танцор начинал с балета Елены Коляденко, в котором смог проявить свой талант.

Так, на этот раз танцор опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах - Влад Яма со своей семьей плавает в бассейне с дельфинами. Он рассказал, что это делает его неопесуемо счастливым.

"ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ



У сына особая любовь к дельфинам, поэтому как только мы в Одессе - обязательно в дельфинарий. Но в этот раз мы пошли ещё дальше - плавание, фотосессия и… танцы!.. Правильно, с дельфинами!..



Шоу здесь - отдельная история(больше видео - в сториз). Мы много где бывали, в том числе и за океаном, но такой сложности трюки видели только здесь. В этот раз пошли на представление вроде как ради Леона, но снова сами пищали от восторга, как дети.



Дельфины - это что-то неописуемое… Столько добра, грации, позитива и шалостей в каждом движении… Чувствуется, что для них это одна большая игра. Внутри всё разрывается от счастья… Леон считал минуты до начала купания. Потом, правда, чуть замерз, мы погрелись в душе и… вернулись!.. Только что спросил: «Мы же каждый день будем плавать с дельфинами?»🤣



Категорически советую испытать это счастье на себе! Просто посмотрите на наши эмоции на фотках) К тому же, мы еще и потанцевали в паре



Целую всех", - поделился Влад Яма.

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