В новом эфире талант-шоу «Співають всі!», которое выходит каждую субботу, на сцену вышел участник, удививший всех

Анонс нового выпуска популярного шоу тут же привлек внимание украинцев. Главная интрига состояла в новом участнике, который вызвал раскол в рядах звездной сотни. Пока одни не могли сдержать эмоций, другие предположили, что сейчас к ним идет на сцену Влад Яма.

Как известно, впервые формат такого шоу вышел несколько лет назад в Британии, за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды и многие другие страны.

Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Победитель проекта получит денежный приз в размере полмиллиона гривен. Поэтому новый участник на сцене немало удивил поклонников и самих судей. Отреагировал и сам танцор:

«Вооу! 🤩 На шоу «Співають всі!» - поют все!; Если это Влад Яма я буду в шоке; Яма станет гостем следующего выпуска?; Боже, что Филонова надела😂😂; Нет, это не он; Это не может быть Яма; Влад Яма!; Будет в качестве участника?», - отвечают в сети.

Ранее Дмитрий Каднай, который является одним из 100 судей на проекте «Співають всі!», насмешил своим появлением за кулисами.

В Инстаграм шоу появились фото с последнего эфира. На снимках засветился Каднай, который позировал за кулисами с кочаном кукурузы. Артист размахивал ним и выглядел очень эпатажно. Добавим, что одет Каднай был в стильный костюм бордового цвета.

«Все, что осталось вне эфира, смотрите в эксклюзивном бэкстейдже с Ваней Расселом в выпуске «Співають всі!», - подписали фото авторы аккаунта.

Напомним, что Дмитрий Каднай соблазнил партнершу по «Танцам» одним движением: "А еще хочу…".

Как сообщала Politeka, Дмитрий Каднай сменил внешность, потеряв свою главную фишку: "Момент истины".

Также Politeka писала, что Дмитрий Каднай удивил новым стилем: "Наслаждение для глаз".