Известный исполнитель Дмитрий Каднай показал весь процесс, как избавился от своей главной фишки

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Дмитрий Каднай, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звёздный красавчик поделился в сети кадрами, как избавился от своей главной фишки – усов.

Ранее артист показывал яркие кадры со своей партнершей Алиной Ли, на которых впервые появился без усов. Теперь же он показал процесс, как избавлялся от них. На новых, черно-белый фотографиях можно увидеть, как Дмитрий стоит у зеркала ванной комнаты и сосредоточенно сбривает свои густые усы. На последнем снимке парень смотрит на себя в зеркало и мило улыбается.

В подписи к публикации Каднай написал: "Момент истины. Ночь. Киев. Пленка. Черно-белая история". Пользователи тут же принялись комментировать новую внешность артиста без усов, споря, как ему лучше – с ними или без них.

Напомним, Участник "Танців з зірками" Каднай неожиданно избавился от усов, представ в новом образе: "Наслаждение для глаз".

Как сообщала Politeka, Участник новых "Танців з зірками" Каднай соблазнил свою партнершу одним движением: "А еще хочу…".

Также Politeka писала, что Украинцы переругались из-за самого горячего участника "Танців з зірками": "Только телом красивый".