Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма вспомнил день своей свадьбы, поделившись откровением о семейной жизни

21 сентября Влад и Лилия Яма отмечают годовщину своей свадьбы. По этому случаю супруги поделились трогательными постами на своих страницах в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Влад вспомнил тот самый день в 2014 году, когда решил связать свою жизнь с Лилией.

«Сегодня ровно 7 лет с того яркого дня… Плакали все… И все - от счастья…Это лучшие 7 лет моей жизни… Пишу и слёзы наворачиваются…СПАСИБО Лилия за то, что делаешь меня счастливым каждый день!…А если бы вернуть время назад… сделал бы предложение раньше… а впрочем… ЛЮБЛЮ!!!!!….», - эмоционально написал танцор.

В свою очередь, его жена отметила, что ей кажется, будто их свадьба была только вчера. Она также вспомнила, что день их с Владом бракосочетания оказался не таким уж и радужным.

«Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассёк себе лоб об багажник. Ну вы поняли, день был незабываемым и неповторимым», - поделилась воспоминаниями Лилия.

Пара также поделилась фото с праздника. На них можно увидеть, что Влад и Лилия выбрали себе костюм и платье в бежевых тонах. Кроме того, в какой-то момент Лилия переоделась из свадебного наряда в танцевальный, чтобы исполнить танец с супругом.

Напомним, Чмерковский и Яма решили выяснить, кто из них круче в прямом эфире.

Как сообщала Politeka, жена Влада Яма из "Танців з зірками" возмутила видом на серьезном мероприятии.

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