Балерина Екатерина Кухар показала в сети, что происходило за кулисами четвертого эфира "Танців з зірками"

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала в своем Instagram яркие кадры из закулисья четвертого эфира шоу. Оказалось, страсти кипели не только на паркете и в голд руме, но и среди судей проекта.

На снимках, которые показала Катя, они с Владом Ямой здорово зажигали, пока Макс Чмерковский и приглашенная судья Санта Димопулос, стояли в сторонке и за всем этим наблюдали. Кухар едва не оседлала Яму во время исполнения танцевального движения, а он страстно схватил ее за бедро. Также балерина показала забавное видео с паркета, на котором и судьи, и зрители в зале исполнили зажигательную "Макарену".

В подписи к публикации Кухар написала: "Казалось, недавно был первый эфир, а оттанцевали уже четвёртый! Макарена была, паркет горел, эмоции зашкаливали! Очень интересно, что же будет дальше! P.S. А пока, я уезжаю в #турпоукраине, расписание оставила в актуальных. До встречи!".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" в воздушном наряде приковала к себе восхищенные взгляды: "Доброй ночи, amigos!".

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