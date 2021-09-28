Украинский актер, спортсмен и стриптизер, участник нового сезона шоу «Танці з зірками» Алексей Суровцев рассказал о своих впечатлениях от шоу
Как передает Politeka.net, в последнем эфире шоу Алексей Суровцев и его партнерша Мария Колосова покинули проект. В эфире «Завтрака с 1+1» парочка рассказала, как пережила уход из шоу.
По словам Суровцева, проект стал для него настоящим праздником, который подарил ему очень яркие эмоции. При этом, были неожиданные, и даже, неприятные моменты.
«Для меня наиболее неожиданным стала низкая оценка за всю историю шоу - единица от Екатерины Кухар», - признался мужчина.
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Его партнерша, Мария Колосова заявила, что учить новый танец за неделю довольно сложно. По ее словам, она гордится тем, какой прогресс показал Алексей на проекте. Колосова заявила, что в их последнем номере было много хореографии, а актер наконец-то показал, что умеет танцевать.
Напомним, что Алексей Суровцев дал подсказку о своей партнерше: "Я и моя...".
Также Politeka рассказывала, что Алексей Суровцев показал жару со своей рыжеволосой партнершей: "Красавчик мужчина".
А еще Politeka писала, что зрители испугались из-за самого горячего участника «Танців з зірками»: «Только телом красивый».