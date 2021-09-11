Участник шоу "Танці з зірками" и известный актер Алексей Суровцев показал себя в обнимку с партнершей Машей Колосовой

Как передает Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Танцуют все", где поразил всех талантом. Также Алексей является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу. Актер активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Алексей Суровцев опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке танцор позирует на камеру стоя, пока его партнерша Маша Колосова закидывает на него ногу и обнимает.

Уже завтра… очень ждём ваших смс

Лайк, если нравится наша танцевальная пара

Завтра номер будет ярким! В прямом и переносном смысле

Как думаете, какой танец подойдёт нашей паре больше всего?", спросил у поклонников Алексей.

Фанаты актера засыпали его приятными словами в комментариях: "Какой красавчик мужчина", "Вам все танцы подойдут, а завтра думаю будет эмоционально-чувствительная румба, потому что завтра эфир любви, а как же без румбы? В вашем исполнении она будет жаркой и незабываемой. Будем болеть и голосовать за вас! Удачи", "Только за вас Алёксей и Маша, думаю ви будете танцювати Танго ) Я надіюсь тільки на вас і на вашу перемогу удачи вам! думаю ви завдасте жару усім".

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