Участник нового сезона "Танці з зірками" и известный танцор Алексей Суровцев дал подсказку в сети, кто стал его партнершей
Как передаетв Politeka.net, Алексей Суровцев является популярным украинским актером и спортсменом. Он прославился благодаря своему участию в проекте "Танцуют все", где поразил всех талантом. Также Алексей является трехкратным чемпионом Украины по стриптизу. Актер активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.
На этот раз Алексей опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, актер сериала "След" стал 5-ым участником популярного шоу "Танці з зірками". Это будет его не первый выход на паркет. Актер уже показывал, как проходят репетиции к первому выпуску шоу, а теперь решил показать, как выглядит его партнерша. Сначала Алексей заинтриговал украицев вопросом, какой цвет волос у его коллеги и частично показал её на видео.
После этого он показал видео со съемок, где видны только их силуэты.
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