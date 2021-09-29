Украинская прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как тепло ее приняли в Черкассах
Как пишет Politeka.net, между съемками танцевального шоу балерина успевает ездить на гастроли по Украине. Как известно, Кухар регулярно дает спектакли, в которых играет со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым.
В этот раз парочка отправилась в Черкассы, где дала незабываемое представление. После спектакля у себя в Инстаграм Кухар показала огромные букеты, которые преподнесли ей поклонники. На одном из видео артистка сидела на сцене, а вокруг нее красовались букеты.
«Черкассы, спасибо. И до новых встреч», - подписала фото звезда.
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Отметим, что в одном из интервью Екатерина Кухар рассказывала о том, что всегда забирает все букеты, которые ей дарят на концертах. По словам балерины, она очень любит за ними ухаживать, подрезать и расставлять по квартире.
Напомним, что Кухар в эффектном наряде приковала взгляды к своей персоне: "Доброй ночи, amigos!".
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