Украинская прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, как тепло ее приняли в Черкассах

Как пишет Politeka.net, между съемками танцевального шоу балерина успевает ездить на гастроли по Украине. Как известно, Кухар регулярно дает спектакли, в которых играет со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым.

В этот раз парочка отправилась в Черкассы, где дала незабываемое представление. После спектакля у себя в Инстаграм Кухар показала огромные букеты, которые преподнесли ей поклонники. На одном из видео артистка сидела на сцене, а вокруг нее красовались букеты.

«Черкассы, спасибо. И до новых встреч», - подписала фото звезда.

Отметим, что в одном из интервью Екатерина Кухар рассказывала о том, что всегда забирает все букеты, которые ей дарят на концертах. По словам балерины, она очень любит за ними ухаживать, подрезать и расставлять по квартире.

Напомним, что Кухар в эффектном наряде приковала взгляды к своей персоне: "Доброй ночи, amigos!".

Как сообщала Politeka, Кухар чуть не оседлала Влада Яму за кулисами «Танцев со звездами»: "Что же будет дальше".

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар станцевала под Верку Сердючку, пока зритель не видит: "Выпью сегодня".