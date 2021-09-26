Прима-балерина та суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар приголомшила оригінальним образом

39-річна зірка показала новий образ, в якому з'явилася в черговому випуску танцювального шоу. Кухар опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Катерина змонтувала відео, в якому спочатку засвітилася в халатику, а потім, як за помахом чарівної палички, постала вже при повному параді - в повітряній сукні салатового відтінку. Красуня млосно впала на софу, склавши ногу на ногу. В руках балерина тримала віяло.

"Доброї ночі, amigos!❤️🔥 Вечір латини вже в ефірі! Приєднуйтесь до нас!✨",- йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом кинулися обговорювати побачене:

"Красуня ❤️"

"На добраніч, гаряча жінка💫 🔥 💫"

"Обожнюю Катерину, красуня і дуже талановита жінка🔥"

"Катруся, ну яка ви лялечка💘 💘 💘, якщо згодні зі мною дайте відповідь ❤️"

"Яка ви чудова, повітряна🔥"

"😍❤️👏Як завжди! Ефектно, яскраво, неповторно!👏🔥"

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