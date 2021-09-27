Балерина Катерина Кухар показала в мережі, що відбувалося за лаштунками четвертого ефіру "Танців з зірками"
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала в своєму Instagram яскраві кадри із закулісся четвертого ефіру шоу. Виявилося, пристрасті кипіли не тільки на паркеті і в голд румі, а й серед суддів проекту.
На знімках, які показала Катя, вони з Владом Ямою здорово запалювали, поки Макс Чмерковський і запрошена суддя Санта Дімопулос, стояли осторонь і за всім цим спостерігали. Кухар ледь не осідлала Яму під час виконання танцювального руху, а він пристрасно схопив її за стегно. Також балерина показала кумедне відео з паркету, на якому і судді, і глядачі в залі виконали запальну "Макарену".
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У підписі до публікації Кухар написала: "Здавалося, нещодавно був перший ефір, а відтанцювали вже четвертий! Макарена була, паркет горів, емоції зашкалювали! Дуже цікаво, що ж буде далі! P. S. А поки, я їду в #турпоукраїні, розклад залишила в актуальних. До зустрічі!".
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