Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар привітала свого друга з днем народження

Українська прима подружилася майже з усіма представниками шоу-бізнесу, повідомляє Politeka.net.

Часто Катерина Кухар вітає ту чи іншу зірку з днем народження. Цього разу артистка балету привітала з 37-річчям телеведучого Володимира Остапчука.

Зірка підкріпила привітання кадрами з телеведучим і кількома зізнаннями.

"Вова, з днем народження! Запалюй, насолоджуйся, не втрачай свою енергію і запал!",- написала Кухар.

На іншому фото прима розповіла, що веселиться з Остапчуком при зустрічі.

"Після зустрічей з тобою у мене завжди болить прес)) в гуморі у нас з тобою повний збіг", - написала Катерина Кухар.

Також балерина опублікувала відео, як вона з телеведучим відривається за лаштунками поки глядач не бачить. Обидві знаменитості відривалися під пісню Вєрки Сердючки.

"Веселощі наше все. Будь щасливий! Вип'ю сьогодні за твоє здоров'я після вистави в Чернігові", - написала Кухар.

Зазначимо, Катерина Кухар оцінювала танці Володимира Остапчука в одному з сезонів на шоу "Танці з зірками". Телеведучий не завоював перемогу на шоу.

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