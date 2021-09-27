Відома прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар привітала свого друга з днем народження
Українська прима подружилася майже з усіма представниками шоу-бізнесу, повідомляє Politeka.net.
Часто Катерина Кухар вітає ту чи іншу зірку з днем народження. Цього разу артистка балету привітала з 37-річчям телеведучого Володимира Остапчука.
Зірка підкріпила привітання кадрами з телеведучим і кількома зізнаннями.
"Вова, з днем народження! Запалюй, насолоджуйся, не втрачай свою енергію і запал!",- написала Кухар.
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На іншому фото прима розповіла, що веселиться з Остапчуком при зустрічі.
"Після зустрічей з тобою у мене завжди болить прес)) в гуморі у нас з тобою повний збіг", - написала Катерина Кухар.
Також балерина опублікувала відео, як вона з телеведучим відривається за лаштунками поки глядач не бачить. Обидві знаменитості відривалися під пісню Вєрки Сердючки.
"Веселощі наше все. Будь щасливий! Вип'ю сьогодні за твоє здоров'я після вистави в Чернігові", - написала Кухар.
Зазначимо, Катерина Кухар оцінювала танці Володимира Остапчука в одному з сезонів на шоу "Танці з зірками". Телеведучий не завоював перемогу на шоу.
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