Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила своего друга с днем рождения

Украинская прима подружилась почти со всеми представителями шоу-бизнеса, сообщает Politeka.net.

Часто Екатерина Кухар поздравляет ту или иную звезду с днем рождения. В этот раз артистка балета поздравила с 37-летием телеведущего Владимира Остапчука.

Звезда подкрепила поздравления кадрами с телеведущим и несколькими признаниями.

"Вова, с днем рождения! Зажигай, наслаждайся, не теряй свою энергию и запал!", - написала Кухар.

На другом фото прима рассказала, что веселится с Остапчуком при встрече.

"После встреч с тобой у меня всегда болит пресс)) В юморе у нас с тобой полное совпадение", - написала Екатерина Кухар.

Также балерина опубликовала видео, как она с телеведущим отрывается за кулисами пока зритель не видит. Обе знаменитости отрывались под песню Верки Сердючки.

"Веселье наше все. Будь счастлив! Выпью сегодня за твое здоровье после спектакля в Чернигове", - написала Кухар.

Отметим, Екатерина Кухар оценивала танцы Владимира Остапчука в одном из сезонов на шоу "Танці з зірками". Телеведущий не завоевал победу на шоу.

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