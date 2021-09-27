Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поздравила своего друга с днем рождения
Украинская прима подружилась почти со всеми представителями шоу-бизнеса, сообщает Politeka.net.
Часто Екатерина Кухар поздравляет ту или иную звезду с днем рождения. В этот раз артистка балета поздравила с 37-летием телеведущего Владимира Остапчука.
Звезда подкрепила поздравления кадрами с телеведущим и несколькими признаниями.
"Вова, с днем рождения! Зажигай, наслаждайся, не теряй свою энергию и запал!", - написала Кухар.
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На другом фото прима рассказала, что веселится с Остапчуком при встрече.
"После встреч с тобой у меня всегда болит пресс)) В юморе у нас с тобой полное совпадение", - написала Екатерина Кухар.
Также балерина опубликовала видео, как она с телеведущим отрывается за кулисами пока зритель не видит. Обе знаменитости отрывались под песню Верки Сердючки.
"Веселье наше все. Будь счастлив! Выпью сегодня за твое здоровье после спектакля в Чернигове", - написала Кухар.
Отметим, Екатерина Кухар оценивала танцы Владимира Остапчука в одном из сезонов на шоу "Танці з зірками". Телеведущий не завоевал победу на шоу.
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