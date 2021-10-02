Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар раскрыла условия своего райдера и рассказала, какая зарплата у прима-балерины
Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной театра оперы и балета. Известная танцовщица также уже несколько сезонов появляется в шоу "Танці з зірками" как судья.
Так, на этот раз Екатерина Кухар пришла на шоу "Ранок у Великому мiстi" с Александрой Кучеренко. Ведущая задала ей 33 вопроса, на которые балерина должна была быстро ответить.
Первый вопрос был о самой большой лжи, которую Екатерина про себя слышала. Судья "Танців з зірками" со смехом ответила, что это слово "Стерва",
Также, балерина призналась, что по ночам есть сырокопченую колбасу, пока никто не видит.
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Екатерине Кухар дарят множество подарков, однако среди всех она выделила самый странный - золотой ключ.
После, ведущая перешла к финансовым вопросам, и также спросила её про райдер. Екатерина Кухар раскрыла три первых пункта райдера: ароматические свечи, цветы и конфеты.
Последним, Кухар раскрыла, какой у неё был самый большой гонорар за выступление, и назвала сумму в 10 тысяч долларов. Также, она добавила, что зарплата примы-балерины театра оперы и балета сейчас составляет 15 тысяч гривен.
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