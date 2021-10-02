Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар раскрыла условия своего райдера и рассказала, какая зарплата у прима-балерины

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной театра оперы и балета. Известная танцовщица также уже несколько сезонов появляется в шоу "Танці з зірками" как судья.

Так, на этот раз Екатерина Кухар пришла на шоу "Ранок у Великому мiстi" с Александрой Кучеренко. Ведущая задала ей 33 вопроса, на которые балерина должна была быстро ответить.

Первый вопрос был о самой большой лжи, которую Екатерина про себя слышала. Судья "Танців з зірками" со смехом ответила, что это слово "Стерва",

Также, балерина призналась, что по ночам есть сырокопченую колбасу, пока никто не видит.

Екатерине Кухар дарят множество подарков, однако среди всех она выделила самый странный - золотой ключ.

После, ведущая перешла к финансовым вопросам, и также спросила её про райдер. Екатерина Кухар раскрыла три первых пункта райдера: ароматические свечи, цветы и конфеты.

Последним, Кухар раскрыла, какой у неё был самый большой гонорар за выступление, и назвала сумму в 10 тысяч долларов. Также, она добавила, что зарплата примы-балерины театра оперы и балета сейчас составляет 15 тысяч гривен.

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