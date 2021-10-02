Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась приятной новостью с украинцами

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является примой-балериной Национального театра оперы и балета. Известная танцовщица также уже несколько сезонов появляется в шоу "Танці з зірками" как судья.

Публикацию в Инстаграм-аккаунте балерина посвятить танцевальным педагогам.

«Этот год полон многими победами нашей команды и я очень рада, что труд, который каждый день проводится в стенах колледжа или за ее пределами, приносит превосходные результаты. Но никакого результата не стоят ничего по сравнению с тем, что дают люди друг одному.🤍 И речь идет о педагогах, что уже полвека отдали балета и воспитанию лучших артистов не только для Украины, но и для всего мира», - написала балерина.

Кухар сообщила, что звание «Заслуженный работник культуры Украины» получили ее коллеги Людмила Анатольевна Зарецкая и Любовь Гавриловна Ятченко.

«Без преувеличения, считаю, что достижения преподавателей навсегда останутся на страницах истории украинского балета! И надеюсь, что наши студенты и учащиеся, которые сейчас работают с признанными педагогами, засияют, как звезды в балетной галактике!», - отметила Екатерина Кухар.

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