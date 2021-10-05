Український хореограф Ілона Гвоздьова після ефіру "Танців з зірками" висловилася про конфлікт на зйомках.

Ілона Гвоздьова є успішною українською танцівницею, которпя неодноразово брати участь у "Танцях з зірками" навіть під час вагітності. Причому після відходу з проекту хореограф не перестала стежити за зйомками і навіть почала регулярно критикувати танці учасників.

Нещодавно зірка виступила в ролі запрошеної зірки, де відзначилася новим скандалом. Після чого поспішила висловитися у себе в Instagram з приводу події.

"Хочете залишатися з людьми в хороших відносинах - не заважайте їм брехати! Після почутого і побаченого так і хочеться багатьом подарувати листівку:»лукавість не означає багатогранність".

Після цього Ілона додала, що часу на пояснення витрачати не варто, адже люди все одно почують те, що хочуть почути.

"Іноді потрібно бути отруйною, щоб отруїлися ті, хто намагається тебе зжерти! Проблема цього світу в тому, що виховані люди сповнені сумнівів, а ідіоти сповнені впевненості!» - висловилася Ілона.

Шанувальники підтримали хореографа: "як приємно дивитися, коли людина не боїться висловлювати свою точку зору; переглянула ефір танців, Ілона, ви молодець🔥; 🙌 щирість, доброта і професіоналізм давно у нас оголошені в розшук️️; Браво соглас згодна на 100%!; Розумна, смілива і красива – небезпечна».

Зазначимо, хореограф під час ефіру посварилася з постійною суддею, примою-балериною Катериною Кухар. Ілона попросила не використовувати Катю балетну термінологію при оцінці бального танцю Станіслава Горуна і Преапа Даніелла. Кухар різко відповіла на зауваження:

"Там, де ти вчилася, я викладаю".

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