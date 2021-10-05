Відома балерина Катерина Кухар поділилася яскравими фото з закулісся свого виступу

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами, на яких позує в образі Кармен з вистави.

Схоже, знімки Катя зробила після вистави, на них вона позує з безліччю букетів від вдячних глядачів. Перед камерою артистка з'явилася в сценічному вбранні – пачці, пуантах і незвичайній прикрасі на голові. Волосся балерини зачесане в строгу зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Кухар написала: "Відсьогодні зустрічаюся з вами в образі Кармен!", а також додала розклад своїх виступів на найближчі дні.

Шанувальники тут же почали коментувати знімки артистки: "У Маріуполі чекаємо Вас з нетерпінням", "А як же Львів?", "Красуня", "Браво! Адже, ви, Катя, оточені квітами вдячних шанувальників, по білому заздрю їм. Мрію опинитися на їхньому місці. Знаю, ви будете в Харкові", "Чудова, принадність", "Одна квіточка серед моря квітів".

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