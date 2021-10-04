Знаменита українська прима-балерина, суддя "Танців з зірками» Катерина Кухар вразила виглядом в ефектній балетній пачці з прозорими вставками
Суддя популярного танцювального шоу поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
"Last" Swan Lake " this year ... сьогодні танцюємо у Вінниці! А вже з завтрашнього дня - "Кармен", - написала балерина.
Також вона поділився ефектними кадрами, побачивши які, не стрималася навіть телеведуча Леся Нікітюк.
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"Багиня", - написала в коментарях Леся Нікітюк.
Чи не поскупилися на компліменти і шанувальники Кухар.
Катерина Кухар-прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України (з 2012 р.). Народна артистка України (з 2018 р.).
У балеті вона бере участь разом зі своїм чоловіком - прем'єром Національної опери України Олександром Стояновим.
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Також Politeka писала, що Кухар розкрила умови свого райдера і збентежила зарплатою прими-балерини.