Знаменитая украинская прима-балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар восхитила видом в эффектной балетной пачке с прозрачными вставками

Судья популярного танцевального шоу поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Last «Swan Lake» this year… Сегодня танцуем в Виннице! А уже с завтрашнего дня — «Кармен», - написала балерина.

Также она поделился эффектными кадрами, увидев которые, не сдержалась даже телеведущая Леся Никитюк.

«Багиня», - написала в комментариях Леся Никитюк.

Не поскупились на комплименты и поклонники Кухар.

Екатерина Повар - прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко, заслуженная артистка Украины (с 2012 г.). Народная артистка Украины (с 2018 г.).

В балете она участвует вместе со своим супругом - премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым.

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Также Politeka писала, что Кухар раскрыла условия своего райдера и обескуражила зарплатой примы-балерины.