В сети назвали ими приглашенной судьи шестого эфира "Танців з зірками", ею станет бывшая участница шоу Юрия Санина.
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет четвертой приглашенной судьей шестого эфира шоу "Танці з зірками". Новость об этом сообщили на странице проекта в Instagram.
"Приглашенной судьей на шестом эфире стала Юлия Санина. Певица и участница прошлого сезона шоу "Танці з зірками" будет помогать нашим судьям оценивать пары! Как тебе такая новость? Делись в комментариях", - говорится в сообщении на странице шоу, к которому добавили еще и яркое фото певицы.
Пользователи начали активно обсуждать эту новость в комментариях: "Жду с нетерпением!", "Лучшая", "Новость потрясающая", "Люблю Юлю, но жаль, что так и не оставили Илону до конца сезона", "Какая хорошая новость!", "Ну наконец-то, кто будет смотреть только этот эфир?", "Отличный выбор", "Хоть что-то хорошее на танцах", "Наконец-то нормально буду эфир смотреть", "Вау, отличная новость. А выступление Юли тоже будет?", "Какая шикарная новость", "Моя красивая и талантливая", "Прекрасная новость".
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Мартыновская не сдержала эмоций, комментируя отношения с Хименесом-Браво: "Нас рассекретили"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Горбунов нашел себе замену на "Танцях з зірками", кто претендует на роль ведущего: "Можно идти на пенсию"
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Напомним, Санина из The Hardkiss показала, как изменилась за 10 лет: "Не могла поверить...".
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss рядом с мужчинами приковала взгляды к эффектному наряду: «Прекрасный повод…».
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss с новым цветом волос и ярким макияжем поразила внешним видом: "Слишком".