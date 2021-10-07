В сети назвали ими приглашенной судьи шестого эфира "Танців з зірками", ею станет бывшая участница шоу Юрия Санина.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина станет четвертой приглашенной судьей шестого эфира шоу "Танці з зірками". Новость об этом сообщили на странице проекта в Instagram.

"Приглашенной судьей на шестом эфире стала Юлия Санина. Певица и участница прошлого сезона шоу "Танці з зірками" будет помогать нашим судьям оценивать пары! Как тебе такая новость? Делись в комментариях", - говорится в сообщении на странице шоу, к которому добавили еще и яркое фото певицы.

Пользователи начали активно обсуждать эту новость в комментариях: "Жду с нетерпением!", "Лучшая", "Новость потрясающая", "Люблю Юлю, но жаль, что так и не оставили Илону до конца сезона", "Какая хорошая новость!", "Ну наконец-то, кто будет смотреть только этот эфир?", "Отличный выбор", "Хоть что-то хорошее на танцах", "Наконец-то нормально буду эфир смотреть", "Вау, отличная новость. А выступление Юли тоже будет?", "Какая шикарная новость", "Моя красивая и талантливая", "Прекрасная новость".

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