Певица Юлия Санина из The Hardkiss показала, как изменилась сама и группа за 10 лет
Как пишет Politeka.net, Юлия Санина более 10 лет является солисткой группы The Hardkiss. Звезда решила рассказать в Инстаграм, как менялся коллектив за это все время.
Юлия опубликовала фотографии из каждого года, кроме 2016, так как Инстаграм имеет ограничение на количество фотографий. Санина была на снимках в белом платье, кожаном наряде, мини-пиджаке, а также многих других образах. Можно также посмотреть, как изменились другие участники группы за все это время.
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Он растет, развивается, меняется его состав и звучание. Каждый из музыкантов вносил в The HARDKISS то свое. Мы с Валом благодарны всем, кто прошел с нами этот путь", - написала Санина.
Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:
"А как же 2016, именно в этот год узнали о вас", "Я счастлива, что выросла на вашей музыке!", "Я одна в далеком 2013 году думала, что это зарубежный группа? Не могла поверить что в Украине родилась такая качественная музыка".
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