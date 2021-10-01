Украинская певица, солистка творческого коллектива The Hardkiss Юлия Санина показала новый образ, порадовав фанатов

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина стала успешной исполнительницей в Украине. За звездой и группой The Hardkiss следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Юлия делится самым интересным.

В этот раз Санина показалась в мини-костюме, оставив живот открытым. Юлия была с цепью на шее, а волосы в этот раз были зеленого цвета. Певица смотрела в камеру, впечатляя ярким макияжем.

"Харьков! Мы на месте)

И подготовили для вас бомбические образы", - написала Юлия под фотографией.

Фолловеры поставили тысячи лайков и начали обсуждать публикацию:

"Неужели мы дождались этого дня", "Бедный дворец студентов, два дня будет полный разнос", "Харьков уже готов и с нетерпением ждет встречи", "Юля, тебя хоть в мешок из-под картошки надень, ты будешь неотразима!", "Сегодня Юля будет сводить нас с ума красиво".

Напомним, Санина из группы The Hardkiss в штанишках из латекса заставила супруга расплыться в улыбке

А еще Politeka сообщала, что Санина из коллектива The Hardkiss в коже изумила смелым луком в стиле "Матрицы"

Также Politeka писала, что Санина из творческого объединения The Hardkiss в сильно ярком костюме поразила эффектной внешним видом