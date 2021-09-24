Певица Юлия Санина и Валерий Бебко из группы The Hardkiss показали, как провели отпуск

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина и Валерий Бебко более 10 лет вместе. В 2015 году у пары появился сын Даниил. Юлия является солисткой группы The Hardkiss, а Валерий гитаристом и креативным продюсером. Санина не забывает и об Инстаграм, где активно продвигает себя и группу.

В этот раз красотка опубликовала фотографии из летнего отпуска. Юлия не рассказала, где именно пара побывала летом. На фото Санина появилась в купальнике вместе с мужем, а также показала, как плавала в море. Также девушка похвасталась сыном Даниилом, который шел по пирсу.

"Летние воспоминания", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вау, какие шикарные фото. Я бы не смогла так долго прятать", "Какая красота", "Дельфины", "Вы такие красивые, видимо уже хочется снова в отпуск".

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