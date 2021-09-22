Известная певица Юлия Санина заговорила о втором ребенке и даже придумала имя

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая дружит с Тиной Кароль и даже спела с ней дуэтом, дала поводы для слухов о второй беременности. За кулисами шоу "Співають всі" звезда в ответ на вопрос ведущего рассказала, как хотела бы назвать дочь, если она у нее будет.

Так, Юля стала героиней закулисного шоу "Співають всі" – Secret Show с видеоблогером Ваней Расселом. Во время блиц-опроса артистка отвечала на вопросы ведущего, и среди них прозвучал такой: "Как бы вы назвали своего второго ребенка?". На это Санина ответила: "Алиса, если бы это была девочка".

В комментариях к видео началось бурное обсуждение этого интервью Юлии: "Обожаю смех Юли, как у ведьмочки", "Тем временем Тина и Дан, которые говорили о том, что хотят назвать дочь Алисой. Ну да, ну да, пошли мы", "А я подумала по названию, что она вторым беременна", "Мама с папой и природа очень постарались, чтобы родилась такая Юля! Браво!", "Тоже люблю песню Журавли", "А я думала Тина", "Юля лучшая".

Напомним, Санина из The Hardkiss удивила внешностью в необычном комбинезоне: "Похожа на Кэти Перри".

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss заставила подняться всех судей на шоу "Співають всі": "Это было невероятно".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss рядом с мужчинами приковала взгляды к эффектному наряду: "Прекрасный повод…".