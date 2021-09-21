Фронтвумен группы The Hardkiss, украинская певица Юлия Санина впечатлила новым образом

Как передает Politeka.net, за 10 лет существования группы The Hardkiss Санина успела примерять на себя сотни эффектных образов. Артистка очень любит перевоплощаться и примерять на себя разные парики и наряды. В этом ей помогает бессменный стилист группы Слава Чайка. Он готовит образы Юлии практически для всех проектов и шоу, в которых участвует Санина.

На свежих фото, которые появились в Инстаграм звезды, она позировала в комбинезоне с японским принтом в розовом парике. Комбинезон напоминал змеиную чешую, что делало образ артистки особенно загадочным. Сверху красотка набросила объемный пуховик. Яркий макияж дополнил образ певицы.

В комментариях ей оставили массу приятных отзывов.

«Вкусный тортик», «Как стильно», «Невероятные образы!», «Вы были невероятная в этом образе на концерте в Днепре!», «Шикарный восточный образ», «Похожа на Кэти Перри в таком образе)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина с челкой и каре впечатлила образом на концерте: "Чувство эйфории".

Также Politeka сообщала, что Санина очаровала судей на шоу "Співають всі": "Это было невероятно".

Ранее Politeka рассказывала, что Санина рядом с коллегами очаровала эффектным костюмом: кадры говорят сами за себя.