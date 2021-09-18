Співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показала, як провела час у Кривому Розі

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є більше 10 років солісткою групи The Hardkiss. Красуня не тільки постійно радує українців новими піснями, а й веде блог в соціальних мережах, ділячись з фанатами найцікавішим.

На новому фото, яке Саніна опублікувала в мережі, красуня показала, як запалювала на концерті в Кривому Розі. Юлія була з білим волоссям і чубчиком. Поруч стояли інші учасники групи.

"Кривий Ріг, спасибі!)) Дніпро, чекаємо вас завтра", - написала Юлія під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"ДНІПРО вже в очікуванні", " спасибі величезне, це було кайфово!!!! Юля, ви просто неймовірно талановита і артистична!", "Спасибі вам велике за крутий концерт)) почуття ейфорії не відпускає", "Дніпро вже рахує години до концерту! Ми готові показати, що таке насправді гарячий прийом!".

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