Співачка Юлія Саніна з The Hardkiss показала, як провела час у Кривому Розі
Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є більше 10 років солісткою групи The Hardkiss. Красуня не тільки постійно радує українців новими піснями, а й веде блог в соціальних мережах, ділячись з фанатами найцікавішим.
На новому фото, яке Саніна опублікувала в мережі, красуня показала, як запалювала на концерті в Кривому Розі. Юлія була з білим волоссям і чубчиком. Поруч стояли інші учасники групи.
"Кривий Ріг, спасибі!)) Дніпро, чекаємо вас завтра", - написала Юлія під фото.
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Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:
"ДНІПРО вже в очікуванні", " спасибі величезне, це було кайфово!!!! Юля, ви просто неймовірно талановита і артистична!", "Спасибі вам велике за крутий концерт)) почуття ейфорії не відпускає", "Дніпро вже рахує години до концерту! Ми готові показати, що таке насправді гарячий прийом!".
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