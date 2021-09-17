Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина испытает на себе, как это быть судьей на проекте и решать судьбы
Стало известно, что The Hardkiss станет звездным гостем в четвертом выпуске «Співають всі». Коллектив исполнит песню, а солистка Юлия Санина займет место среди "сотни" знаменитостей-экспертов. Об этом сообщается на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.
По правилам, если Саниной понравится выступление, то она должна нажать на кнопку, встать и подпевать вместе с участником. Победитель, набравший наибольшее количество баллов в выпуске (то есть "поднявший" как можно больше звезд), проходит в финал.
Юлия поделалась планам предстоящего судейства: «Для меня самое главное - харизма. Ноты можно брать невысокие, зато такие вкусные, что человека невозможно не заметить. Я люблю, когда прежде всего талант говорит за себя, а уже потом - человек».
Расстроенная Ротару поделилась редким архивным фото своей мамы: "Светлая память"
Оборвалась жизнь известной актрисы, которая участвовала в «Танцах со звездами»: подробности трагедии
Маленькой украинки не стало прямо на уроке: детали трагедии
"Холостяк" Заливако попал под гнев украинцев из-за нового фото с Богдан: "Почему ваша Аня постоянно..."
Снег и заморозки обрушатся на Украину, синоптики озвучили неутешительный прогноз: когда ждать похолодания
Пользователи кинулись комментировать событие. Некоторые сравнили Санину с другой судьей проекта - певицей Анастасией Приходько.
"Ого, класссссс"
"Судя по кислому виду Приходько , она ждет не "смачнющi" ноти, а чтобы кто- то погундел басом"
Выпуск с The Hardkiss выйдет уже в эту субботу, 18 сентября, на телеканале "Україна".
Напомним, Санина превратилась в блондинку, вызвав ажиотаж в сети: «Море удовольствия»
Как сообщала Politeka, Санина в наряде-сетке хвастнула достижениями группы: "Зажигаем дальше вместе!"
Также Politeka писала, что Санина изумила видом в кожаном платье: "Как из сериала "Американская история ужасов"