Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина испытает на себе, как это быть судьей на проекте и решать судьбы

Стало известно, что The Hardkiss станет звездным гостем в четвертом выпуске «Співають всі». Коллектив исполнит песню, а солистка Юлия Санина займет место среди "сотни" знаменитостей-экспертов. Об этом сообщается на официальной страничке шоу в Инстаграм, передает Politeka.net.

По правилам, если Саниной понравится выступление, то она должна нажать на кнопку, встать и подпевать вместе с участником. Победитель, набравший наибольшее количество баллов в выпуске (то есть "поднявший" как можно больше звезд), проходит в финал.

Юлия поделалась планам предстоящего судейства: «Для меня самое главное - харизма. Ноты можно брать невысокие, зато такие вкусные, что человека невозможно не заметить. Я люблю, когда прежде всего талант говорит за себя, а уже потом - человек».

Пользователи кинулись комментировать событие. Некоторые сравнили Санину с другой судьей проекта - певицей Анастасией Приходько.

"Ого, класссссс"

"Судя по кислому виду Приходько , она ждет не "смачнющi" ноти, а чтобы кто- то погундел басом"

Выпуск с The Hardkiss выйдет уже в эту субботу, 18 сентября, на телеканале "Україна".

Напомним, Санина превратилась в блондинку, вызвав ажиотаж в сети: «Море удовольствия»

Как сообщала Politeka, Санина в наряде-сетке хвастнула достижениями группы: "Зажигаем дальше вместе!"

Также Politeka писала, что Санина изумила видом в кожаном платье: "Как из сериала "Американская история ужасов"