Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, рассказала о важной дате

Популярная группа была создана еще в 2011 году, пишет Politeka.net. Авторство всех песен группы принадлежит ее участникам - Юлии Саниной и ее мужу Валерию Бебко.

12 сентября коллектив отпраздновал 10-летие со дня создания. Об этом Санина сообщила в своем Инстаграм. В посте артистка подвела некоторые итоги существования группы.

"10 лет The HARDKISS! 🤘

4 студийных альбома и более 50 песен.

30 клипов и 240 млн YouTube-просмотров.

9 сольных sold out шоу в Киеве.

И лучшая аудитория!

Зажигаем дальше вместе! 🔥", - написала артистка, подкрепив красивым снимком.



На фото Санина позировала в прозрачной сетке со стразами, когда Бебко подсветил ее лицо зажигалкой.

За 15 минут пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети поздравили группу с круглой датой.

"Спасибо за эти 10 лет! А сколько еще впереди ♥", "Любим безумно ❤️🤘", "Спасибо за Вас! Как есть! Вы невероятные ❤🤘🏻 лучшие наши 💋", "Верили в вас тогда и сейчас 💛 Крутые и прогрессивные, спасибо за эти 10 лет", "Спасибо, что вы есть!❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Санина из The Hardkiss в обнимку с красавцем-мужем поздравила украинцев

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