Украинская певица Юлия Санина из The Hardkiss показал образы для клипа

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина продолжает подогревать интерес украинцев к новому клипу группы "7 ветров". Ролик уже посмотрели сотни тысяч Украинцев в Ютубе и работа продолжает находится в топ-10 трендовых видео. Новые кадры Юлия опубликовала в Инстаграм.

На новых фото Санина была в прозрачном наряде, сидя в вертолете. Девушка добавила несколько снимков, показав и других участников группы.

"Не забудь зарядиться в новый рабочий день под наш трек!", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Взглядом зарядили", "Я не верю своим глазам у нас что есть МИ 26 ??? он летает ?? Это аэродром или музей ???", "Хотелось бы больше backstage с этого клипа", "Все классные, но у Клима фото вообще восторг", "Самые лучшие".

Напомним, Юлия Санина и ее муж из The Hardkiss продемонстрировали, как выглядели много лет назад на собственном торжестве

А еще Politeka писала, что Санина из The Hardkiss вместе с мужем-красавчиком озадачила фанатов

Также Politeka сообщала, что Юлия Санина в прозрачном наряде покорила новым видео и эффектным образом



