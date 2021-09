Солистка известной украинской группы The Hardkiss и полуфиналистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, и ее муж Валерий Бебко (Вал) трогательно поздравили друг друга с годовщиной венчания

Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием Бебко (Валом) уже 10 лет, пишет Politeka.net. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в Инстаграм, поздравляя друг друга с юбилеем венчания.

Примечательно, что оба долго скрывали свои отношения, а влюбились они друг в друга еще в 2009 году.

В своих новых постах супруги признались друг другу в любви.

"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет❤️

10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным.

Я очень тебя люблю!

И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго❤️", - написала Санина.

"❤️❤️❤️ 10 лет нашей семье ❤️❤️❤️Юлька, люблю тебя to the moon and back 😘😘😘", - сделал пост Вал, подкрепив снимками с венчиания.

Публикации растрогали Сеть:

"Единственная любовь, в которую я верю❤❤❤", "Безграничного счастья вам и долгих лет жизни вместе 🙏❤️❤️❤️", "Поздравляю! Берегите свою талантливую, красивую семью! Вдохновения вам обоим в этом!", - написали пользователи сети.

