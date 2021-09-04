Креативный продюсер и гитарист группы The Hardkiss Валерий Бебко (Валом) показал яркий кадр выступления коллектива

Известный коллектив выступает на сцене с 2011 года, пишет Politeka.net. "The Hardkiss" завоевал огромную любовь публики, и в каждом городе с нетерпением ждут их концерта.

Так, группа побывала в Житомире. Об этом Валерий Бебко сообщил в своем Инстаграм, разместив фото со сцены.

Группа в полном составе сделала селфи. В частности, можно увидеть фронтвумен Юлию Санину, которая выбрала яркий образ с коротким топом и леггинсами.

Фото было сделано на сцене, можно было заметить массу людей, пришедшую на концерт.

За девять часов публикация собрала почти 1000 лайков и много комментариев.

"Концерт был невероятный !!! Спасибо !!! 🔥", "Тот момент, когда не попал в кадр на общем фото, но почти весь концерт Вал был близко от нашего сектора и шаманив на своей белокурой красавице! Отлично! Спасибо за приятные эмоции! 💪🤘😉", "Это был 🔥🔥🔥. Вы нас зажгли. Полтора часа и множество сожженных калорий. Красные ладони и стоптанные ноги. Но чувства - мало, хочу еще. До новых встреч, ТНЕ НАRDKISS", "Очень жду в Латвии❤️😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Санина из The Hardkiss удивила внешностью в новом образе

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в шортах с бахромой затмила коллег по сцене

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss появилась на сцене во всем красном и с длинными косами