Фронтвумен группы The Hardkiss, певица Юлия Санина впечатлила образом в новом клипе

Как передает Politeka.net, в последний летний день группа выпустила новый клип на песню «7 Вітрів». В клипе красотка предстала в шортах с бахромой и объемном коротком пиджаке. На голове у Саниной красовались необычные гульки.

В Инстаграм звезды появилось фото со съемок. На эффектном кадре Санина затмила своих коллег по сцене, потому что все внимание было приковано к ней.

«Ну что?! Ворвались на драйве в первый осенний день? Пусть «7 Вітрів» будет саундтреком вашего сентября», - подписала фото звезда.

В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«У меня с выхода альбома саундтреком был Сестра, но после того, как 7 Вітрів играл больше 10 раз на повторе, он действительно стал саундтреком начала осени», «И не только сентября. 7 вітрів - 7 життів», «Она просто уже давно на повторе)) одна из моих любимых», «Лучшая группа», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Юлия Санина в прозрачной кофте продемонстрировала дерзкую красоту: «Нежный Kiss».

Как сообщала Politeka, Юлия Санина в прозрачной блузке покорила ярким образом: "В самое сердце".

Также Politeka писала, что Санина резко сменила имидж, впечатлив новым образом: "Ну нельзя же быть такой…".