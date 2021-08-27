Співачка Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss, показала новий образ, вразивши українців

Як пише Politeka.net, Юлія Саніна є популярною українською співачкою, ставши зіркою гурту The Hardkiss. Красуня активно веде Instagram, де радує фанатів творчістю групи і цікавими образами.

Цей раз не став винятком, адже Саніна показала ефектний образ зебри. Красуня була в смугастій кофтині і ТОПі, а волосся виявилися у дівчини білими. Образ доповнила Юлія яскравим мейкапом.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливі образи, що перший, що другий", "дуже чекаю ваш концерт в Запоріжжі", "бомбезний образ і макіяж", " Ну не можна ж бути такою красивою. Образ вогонь", "як завжди, браво твоїй красі і майстрам за ці образи", "спасибі за відмінні емоції вчора, і незабутнього вам туру з такими ж емоціями як у нас в Чернігові і чекаємо вас ще багато-багато разів в Чернігові) ви кращі", "твоє волосся краще перуки".

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