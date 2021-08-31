Гурт The Hardkiss презентував новий кліп на пісню "7 вітрів". Солістка Юлія Саніна змусила фанатів покритися мурашками

Так, Саніна і The Hardkiss порадували українців в останній день літа прем'єрою нового відео. Колектив представив кліп на україномовний трек "7 вітрів" з альбому "Жива і не залізна". Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net.

У ролику переплітаються дві сюжетні лінії і пару локацій: Саніна на льотному майданчику, на тлі літаків і вертольотів, а також кадри з концертних виступів групи з "живими" емоціями людей.

Саніна з незвичайною зачіскою і яскравим макіяжем з'являється на кадрах в короткій спідниці з бахромою, напівпрозорій червоної блузі й оригінальному сірому піджаку.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:

"Це, мабуть, найкраща група з часів незалежності. Вони в якість звучання дійсно вкладають хороші ресурси. Звук завжди бомба... Мені іноземним кращим друзям не соромно включити)"

"Після перерви з концертами, зняти кліп з живими емоціями людей - дуже круто"

"Кліп просто бомба! Енергетика, вайбы, потужно! Відео ряд з концерту, від якого мурашки по шкірі, образ Юлі, момент з салютом на тлі, її рухи - все шикарно!"

"Дуже поважаю The Hardkiss, дуже сподобалася "7 Вітрів", потрапила в саме серце..."

"Така сила і міць. The Hardkiss створює той космічний світ, в якому ти як в невагомості. Дякую за прекрасну роботу❤"

Нагадаємо, Саніна кардинально змінила імідж: "Ну не можна ж бути такою красивою"

А ще Politeka писала, Саніна в прозорій кофті показала справжню красу серед ефектних чоловіків

Також Politeka повідомляла, що Саніна в купальнику блиснула формами на елітній яхті: "Не заколисує?"