Гурт The Hardkiss презентував новий кліп на пісню "7 вітрів". Солістка Юлія Саніна змусила фанатів покритися мурашками
Так, Саніна і The Hardkiss порадували українців в останній день літа прем'єрою нового відео. Колектив представив кліп на україномовний трек "7 вітрів" з альбому "Жива і не залізна". Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net.
У ролику переплітаються дві сюжетні лінії і пару локацій: Саніна на льотному майданчику, на тлі літаків і вертольотів, а також кадри з концертних виступів групи з "живими" емоціями людей.
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Саніна з незвичайною зачіскою і яскравим макіяжем з'являється на кадрах в короткій спідниці з бахромою, напівпрозорій червоної блузі й оригінальному сірому піджаку.
Користувачі з ентузіазмом обговорюють побачене:
"Це, мабуть, найкраща група з часів незалежності. Вони в якість звучання дійсно вкладають хороші ресурси. Звук завжди бомба... Мені іноземним кращим друзям не соромно включити)"
"Після перерви з концертами, зняти кліп з живими емоціями людей - дуже круто"
"Кліп просто бомба! Енергетика, вайбы, потужно! Відео ряд з концерту, від якого мурашки по шкірі, образ Юлі, момент з салютом на тлі, її рухи - все шикарно!"
"Дуже поважаю The Hardkiss, дуже сподобалася "7 Вітрів", потрапила в саме серце..."
"Така сила і міць. The Hardkiss створює той космічний світ, в якому ти як в невагомості. Дякую за прекрасну роботу❤"
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