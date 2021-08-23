Відома українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна вразила яскравим образом поруч зі своїми колегами

Як пише Politeka.net, в Instagram у зірки з'явився знімок, на якому вона позувала в прозорій червоній кофті, через яку проглядалася чорна нижня білизна. Поруч з Саніною позували її колеги по групі, включаючи її чоловіка Валерія. Чоловіки теж були одягнені в чорно-червоних тонах і виглядали дуже ефектно.

"Ніжний Kiss або драйвовий Hard?! У The Hardkiss в YouTube і YouTube Music є все, що захочеш!",- зазначила артистка.

У коментарях Юлії та її колегам по групі залишили масу приємних відгуків.

"Ви так красиво виглядаєте разом", "Юля, ти диво", "прекрасні", "всі разом", "як завжди кращі", "Юля, ти чарівна", "яка кофтинка", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що творцями групи The Hardkiss є Юлія Саніна разом зі своїм чоловіком, музикантом Валерієм Бебком.

Нагадаємо, що Саніна зізналася, як їй працювалося з українськими зірками на зйомках шоу "Маскарад": "сміх крізь сльози".

Ще Politeka писала, що Саніна в купальнику блиснула формами на елітній яхті: "Не заколисує?".

Також Politeka повідомляла, що Саніна в прозорих велосипедках вразила надто довгою косою: "Ох, яка...".