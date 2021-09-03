Украинская певица Юлия Санина из The Hardkiss показала новый образ, впечатлив украинцев

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина из The Hardkiss стала популярной украинской артисткой. Группа недавно выпустила клип на песню "7 вітрів", который сейчас находится на 8-й позиции среди музыкальных видео в Ютуб. Красотка также активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото Юлия показалась в черном платье с прозрачными частями. Как можно заметить, девушка решила примерить себе челку. Санина опубликовала несколько фото, демонстрируя свою фигуру.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Шпингалеты - это просто двойное пламя", "Ваши образцы как отдельный вид искусства", "Умираю, как красиво", "Ух, Юля, как искра", "Ну слишком красивая", "Очень идет этот образ", "Невероятно красивая", "Как всегда огонь", "Жива под это образ выглядела на сцене, конечно, мега бомбически!", "Здесь немного на певицу Алёшу похожа ;)".

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