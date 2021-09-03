Солистка The Hardkiss Юлия Санина заинтриговала ярким кадром, дав поклонникам "задание"

30-летняя артистка в своем новом посте в Инстаграм поделилась фото, сделанном во время съемок нового клипа группы "7 вітрів", передает Politeka.net.

Юля с необычной прической предстала в кадре в сценическом образе: полупрозрачной красной блузке и мини-шортах с бахромой. Вместе со своим супругом, музыкантом Валерием Бебко они позировали на борту самолета в окружении операторов.

Санина с дерзкой улыбкой повернулась к мужу, тогда как его спокойному выражению лица могли бы позавидовать игроки в покер.

"Придумайте диалог 😂", - попросила фанатов Юля.

Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать, придумывая различные сюжеты, в том числе "приплели" певицу Тину Кароль, в дуэте с которой спела недавно Санина ("Вільна").

"Уже 3-тье?))"

"Вал: я решил сбрить бороду 🤔 Юля:"

"Вал: Юля мы первые на всех мировых чартах! 🥇 Юля: Еееее🤗"

"Заходит как-то улитка в бар😅"

"Какие хорошие 😍"

"- Юля, а давай второго ребенка? 😂"

"Вал: "Сегодня идём записывать новый дуэт с Тиной, я договорился " Юля: 😍🥳 своим диалогом я от лица Хардколя намекаю, что уже пора бы встретиться с Кароль и создать ещё один хит😭❤️"

"Ты петь умеешь? Спросил он 😂"

"Я сегодня дома не ночую"😂😂😂"

"Юля: парашют имеем? 🪂 Вал 😐"

Отметим, в 2011 году Юля вышла замуж за Валерия Бебко, креативного продюсера и гитариста группы The Hardkiss. Свои отношения пара скрывала в течение несколькиз лет. Поженились они через два года после знакомства. Свадьба был оформлена в украинском аутентичном стиле. А в ноябре 2015 у них родился сын Даниил.

Напомним, что Санина в шортах с бахромой затмила коллег по сцене: "Ворвались..."

Как сообщала Politeka, Юлия Санина в прозрачной блузке покорила ярким образом: "В самое сердце".

Также Politeka писала, что Санина резко сменила имидж, впечатлив новым образом: "Ну нельзя же быть такой…".