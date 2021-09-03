Солистка The Hardkiss Юлия Санина заинтриговала ярким кадром, дав поклонникам "задание"
30-летняя артистка в своем новом посте в Инстаграм поделилась фото, сделанном во время съемок нового клипа группы "7 вітрів", передает Politeka.net.
Юля с необычной прической предстала в кадре в сценическом образе: полупрозрачной красной блузке и мини-шортах с бахромой. Вместе со своим супругом, музыкантом Валерием Бебко они позировали на борту самолета в окружении операторов.
Санина с дерзкой улыбкой повернулась к мужу, тогда как его спокойному выражению лица могли бы позавидовать игроки в покер.
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"Придумайте диалог 😂", - попросила фанатов Юля.
Пользователи с энтузиазмом кинулись комментировать, придумывая различные сюжеты, в том числе "приплели" певицу Тину Кароль, в дуэте с которой спела недавно Санина ("Вільна").
"Уже 3-тье?))"
"Вал: я решил сбрить бороду 🤔 Юля:"
"Вал: Юля мы первые на всех мировых чартах! 🥇 Юля: Еееее🤗"
"Заходит как-то улитка в бар😅"
"Какие хорошие 😍"
"- Юля, а давай второго ребенка? 😂"
"Вал: "Сегодня идём записывать новый дуэт с Тиной, я договорился " Юля: 😍🥳 своим диалогом я от лица Хардколя намекаю, что уже пора бы встретиться с Кароль и создать ещё один хит😭❤️"
"Ты петь умеешь? Спросил он 😂"
"Я сегодня дома не ночую"😂😂😂"
"Юля: парашют имеем? 🪂 Вал 😐"
Отметим, в 2011 году Юля вышла замуж за Валерия Бебко, креативного продюсера и гитариста группы The Hardkiss. Свои отношения пара скрывала в течение несколькиз лет. Поженились они через два года после знакомства. Свадьба был оформлена в украинском аутентичном стиле. А в ноябре 2015 у них родился сын Даниил.
Напомним, что Санина в шортах с бахромой затмила коллег по сцене: "Ворвались..."
Как сообщала Politeka, Юлия Санина в прозрачной блузке покорила ярким образом: "В самое сердце".
Также Politeka писала, что Санина резко сменила имидж, впечатлив новым образом: "Ну нельзя же быть такой…".