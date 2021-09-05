Солістка відомої української групи The Hardkiss і півфіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, та її чоловік Валерій Бебко (Вал) зворушливо привітали один одного з річницею вінчання
Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи The Hardkiss Валерієм Бебко (Валом) вже 10 років, пише Politeka.net. Про це пара повідомила у своїх акаунтах в Instagram, вітаючи один одного з ювілеєм вінчання.
Примітно, що обидва довго приховували свої стосунки, а закохалися вони один в одного ще у 2009 році.
У своїх нових постах подружжя зізналося один одному в коханні.
"10 років тому ми стояли з тобою на вінчанні в церкві і зовсім не уявляли, яка подорож нас чекає❤️
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10 років тому ми чекали благословення згори і сподівалися, що це допоможе нам зберегти один одного у світі, де все стало таким швидкоплинним.
Я дуже тебе люблю!
І нам вистачить мудрості і сил зберегти це ще надовго❤️", - написала Саніна.
"❤️❤️❤️10 років нашій родині ❤️❤️❤ ️ Юлько, люблю тебе to the moon and back😘 😘 😘", - зробив пост Вал, підкріпивши знімками з вінчання.
Публікації зворушили мережу:
"Єдина любов, в яку я вірю❤❤❤", " безмежного щастя вам і довгих років життя разом 🙏❤️❤️❤️", "вітаю! Бережіть свою талановиту, красиву сім'ю! Натхнення вам обом у цьому!",- написали користувачі Мережі.
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